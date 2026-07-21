大湾区新地标｜深圳自然博物馆7.28开馆 设八大展厅看尽46亿年历史｜有片

港人北上打卡又多一个世界级新去处！备受瞩目的粤港澳大湾区首座综合性自然博物馆——「深圳自然博物馆」，已定于下周二（7月28日）在深圳市坪山区正式开馆。这座耗资约35亿元人民币打造的文化新地标，规划用地达4.2万平方米，是华南地区标杆级的科普研学基地。正式开馆前，馆方昨日（20日）开放免费「首批体验官」压力测试预约，即吸引数以万计的热情市民在同一时间涌入，导致官方小程序系统一度瘫痪，足见其超高人气。

万名免费名额引全城疯抢

馆方原计划于7月22日及25日，分别发放5,000个及8,000个免费预约名额进行公众压力测试。未料昨日上午9时预约通道一开，伺服器便因访问量过大而陷入瘫痪。

对此，深圳自然博物馆迅速发表致歉声明，表示技术团队已在全力抢修、紧急扩容并进行链路优化，承诺系统修复后会预留充足的预约时段，确保公平性。馆方同时温馨提示，未抢到测试名额的市民亦毋须沮丧，7月28日正式开馆后，场馆将常态化全面开放。

地铁16号线直达

深圳自然博物馆坐落于坪山区燕子湖片区，港人可搭乘深圳地铁16号线至「沙壆站」D出口直达，交通十分便利。整座博物馆的钢结构曲线曼妙，设计灵感源自蜿蜒流转的坪山河潮起潮落之姿，楼宇与湖畔山野融为一体。

馆内精心打造了宇宙厅、地球厅、演化厅、恐龙厅、人类厅、生物厅、生态厅及家园厅等八大主题展厅，沉浸式还原地球数十亿年的演变故事。更令人期待的是，曾令无数市民大饱眼福的「贝林珍稀野生动物标本」亦已正式整体迁入新馆安家，势必成为大湾区最具科学传播力的自然研学新地标。