广州医院迎暑期「割包皮」手术热潮 泌尿外科医生吁家长厘清病理勿盲从

随着暑假正式展开，广州市多间三甲医院的泌尿外科迎来了一股男童「割包皮热」的特殊求诊高峰。据内地传媒报道，部分医院日均需进行近20宗包皮环切手术，为此院方更特设暑期专科门诊以应对庞大需求。不过，有泌尿外科专家呼吁，家长在带同男童求诊前应先了解相关医学知识，切勿将手术当作「暑期指定动作」而盲目跟风挨刀。

5分钟微创即日出院

据了解，广州医科大学附属第二医院自本月10日以来，泌尿外科每天平均进行近20宗包皮环切手术。广州市第一人民医院白云医院亦出现同样的「小高峰」，高峰期单日手术量达十多宗。为应对这波热潮，广州市中西医结合医院等医疗机构已开通暑期专属预约通道，提供便捷的日间手术服务，主打「当天检查、当天手术、当天出院」。院方多采用微创环切技术，一般仅需5至10分钟即可完成，术后恢复较快，大受家长欢迎。

医生：3岁前生理性包茎属正常

然而，针对这股暑期手术热潮，专科医生强调，家长必须先厘清「包皮过长」与「包茎」的分别。「包皮过长」指包皮虽覆盖龟头，但仍能上翻露出；「包茎」则是包皮口过于狭窄，无法上翻。医生指出，男童在3岁前出现生理性包茎属正常现象，一般毋须处理；但若5至6岁后仍无法上翻，或反复出现感染发炎，则强烈建议进行手术。若包茎问题延误处理，长远可能导致排尿不畅、影响生殖器官发育，成年后更会增加早泄及感染性传播疾病的风险。

专家最后提醒，包皮环切手术必须严格遵循医学适应症，对于没有明确手术指征的男童，日常只需做好局部清洁即可，绝不应盲目「跟风」。若家长存有疑虑，应趁暑假带同孩子前往正规医院进行专业评估。