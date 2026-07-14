北上注意｜广东上月传染病共夺129命  新冠与流感确诊录显著增幅

大湾区健康警号亮起，暑假北上的港人必须提高警惕。广东省疾病预防控制局今日（14日）公布2026年6月全省法定传染病疫情概况。数据显示，广东省在6月份共报告法定传染病高达429,628例，并录得129宗死亡个案。其中，新型冠状病毒感染及流行性感冒（流感）的发病率分别居于乙类及丙类传染病之首，新冠发病宗数相比5月更出现显著增幅。

新冠与流感确诊高企

在乙类传染病中，广东省6月共报告64,546宗发病，死亡128宗，报告发病数前5位病种依次为新冠病毒感染、乙肝、梅毒、肺结核及淋病。其中，新冠感染报告发病达26,117宗（死亡0宗），位列乙类首位；而5月份的新冠发病仅为2,979宗，显示增幅极为明显。

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在丙类传染病方面，共报告发病365,082宗，死亡1宗。流感报告发病达274,328宗（死亡1宗），高居丙类首位。数据显示，广东流感疫情已进入夏季流行季，过去三个月确诊数（4月7.1万、5月14万、6月27.4万）呈现翻倍上升趋势。

因应疫情发展，广东省疾控中心已发布《2026年7月健康风险提示》，提醒公众本月除了继续防范新冠和流感外，还需重点关注登革热、手足口病、疟疾、猴痘及伊波拉病毒等重点传染病。

疾控中心呼吁，暑期教育培训机构和托管机构等人员密集场所，应加强室内通风和清洁消毒。市民在日常生活中应保持勤洗手等良好卫生习惯，注意防蚊，同时避免误食毒蘑菇及注意高温防中暑，一旦出现发热、咳嗽、咽痛或肌肉酸痛等症状，应及时就医，避免带病上班或上课。

