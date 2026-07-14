深圳欢乐谷｜夏浪音乐节7名游客疑似中暑  歌手沙一汀主动中断演出协助

高温热浪席卷深圳，户外音乐盛事险演变成集体中暑！深圳欢乐谷日前（12日）举办「夏浪音乐节」首场明星专场，吸引大批年轻乐迷入场。惟受台风外围环流影响，当日天气极度酷热，现场惊爆因排队过久及防暑保障不足，导致多名观众出现中暑不适。人气说唱歌手沙一汀在演出期间，更因发现台下有乐迷不适而主动三度暂停演出，协助工作人员将伤者抬离现场。深圳欢乐谷昨日（13日）回应时指当晚有7名游客因疑似中暑需送往医疗点治理。

清晨排队抢位暴晒

据深圳特区报等内媒报道，有现场观众反映，大批乐迷为抢占前排观演位置，早于当日清晨便开始在酷热高温下排队。演出于晚上8点开始后，前排区域因人潮极度拥挤、空气不流通，陆续有观众出现呼吸不畅及四肢无力等中暑征状，台下乐迷纷纷挥手求救。歌手沙一汀见状随即主动暂停演出，大喊工作人员将不适者转移至空旷地方，待人群疏导后才继续演唱，整场演出被迫中断至少三次。

相关新闻：深圳梧桐山｜女子中暑引发热射病昏迷 消防出动直升机救援送ICU

园方否认防暑不力

不少网民事后批评主办方防暑降温及医疗应急预案存在缺失。欢乐谷负责人对此澄清，现场设有专业医护点及2名值班医生，并布设了12台大功率冷风机、物理降温的工业大冰块，更提前筹备了约2000支藿香正气水及冰凉贴派发。

负责人坦言，因场地广阔，后排部分观众可能未能注意相关配置。园方承诺将吸取教训并进行专项复盘，未来会增设防暑降温设施、增派巡查人手，并加强前置告知，极力劝导观众切勿过早排队，以免长时间站立暴晒引致身体不适。