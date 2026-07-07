北上注意︱深圳大梅沙海滩漂满银币水母 有毒致敏勿触碰

港人熟悉的深圳大梅沙海滩，出现大片有毒的银币水母，游客切勿好奇捡拾或触碰，以免中毒过敏。

公园：季节性现象已立即清理

据南都N视讯报道，7月5日有网民发片，指大梅沙沙滩、海面都漂浮著一簇一簇的蓝色圆状物，白色圆盘、蓝色触手的水母，有网友评论「近看像一幅画」，也有网民提醒，该类是有毒的银币水母，不要触碰。

深圳大梅沙海滩近日出现有毒的银币水母。微博

深圳大梅沙海滩近日出现有毒的银币水母。微博

深圳大梅沙海滩近日出现有毒的银币水母。微博

大梅沙海滨公园营运管理单位深圳共潮生文旅相关负责人介绍，上周天气热，海水水温高，大梅沙沙滩出现银币水母，是季节性的生态现象，现场管理人员发现后，第一时间组织保洁部门和相关岗位工作人员进行及时清理。公园广播会定时广播，向游客科普相关知识和注意事项，提示游客不要主动触碰。

据公开资料，银币水母是浮游生物，主要栖息在温暖的热带和亚热带海域的表层水域，在大风、大潮天气时会随著海浪被冲上岸搁浅。

深圳市皮肤病医院过敏性皮肤病诊疗中心主治医生田佳彬介绍，刺胞皮炎是刺胞动物如水母、海葵、珊瑚等接触人体皮肤后引发的急性炎症反应。当刺胞动物的触手触及皮肤时，刺胞会刺入表皮并注入毒液，导致局部或全身毒性及过敏反应。