出猫特工队｜学生AI智能眼镜拍照即时搜答案 华农严打出动金属探测仪兼定下重罚

随着前沿科技迅速发展，学界考试作弊手法亦走向「AI化」，逼使高校出重拳整治！广州华南农业大学（简称华农）在近期举行的期末考试中，接连发现多宗考生利用「智能眼镜」进行高科技作弊的案件。



校方于7月1日紧急发布严厉通告，强调不论是否开机或查看，只要携带智能眼镜等电子设备进入考场即被判定为作弊，涉事考生除了该科记零分外，更将面临记过及以上处分，相关污点更会被永久记入个人档案。



目前考场已全面升级安检，监考人员会使用金属探测仪重点扫描考生的头部、耳朵及黑框眼镜。

零分处理兼「留案底」

据红星新闻7月5日报道，涉事考生所使用的AI智能眼镜具备极高隐蔽性，镜框内置微型镜头，能拍照将试题即时传输，再由人工智能分析，将答案滚动显示在镜片上作「提词器」使用，甚至可预先导入数万字资料离线查阅。

有现场目击学生回忆，日前在进行英语期末考时，发现附近一名考生的黑框眼镜外观极为怪异，监考老师在巡视时亦察觉异样，直接走上前要求检查。随后当场识破并要求该考生即时交卷离场。

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广州华南农业大学。

华农严打AI出猫。

华农严打AI出猫。

华农严打AI出猫。

AI智能巡考实时监控

为防堵漏洞，华农校方除了使用金属探测仪对考生头部进行严格安检外，更启用了「AI智能巡考」系统，专人实时监控考场动态。该系统可精准识别可疑物品传递、考生左右偏头、手放桌下及埋头等异常行为，并实时进行抓拍和记录。

事实上，智能眼镜作弊已演变成全球性隐患。韩国近期亦有考生在托业（TOEIC）及国家技术资格考试中，因使用AI眼镜作弊被捕，面临成绩作废、移送警方及多年禁考的沉重处罚。内地教育部此前亦已发出预警，指智能眼镜等新型智能穿戴设备已被列入高考安检的重点查验范围，警告考生切勿因一时贪念自毁前途。