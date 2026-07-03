APEC︱粤公安厅提升保安工作 7‧1推进「雷霆护航」严查无人机隐患

11月18日深圳主办亚太经合组织（APEC）峰会。中新社报道，广东省公安厅日前召开动员部署会，宣布自7月1日起，在全省范围内深入推进「雷霆护航」严打整治专项行动，旨在为2026年APEC会议顺利举办营造平安稳定的社会治安环境。

会议明确了重点任务。全省公安机关将紧紧围绕「六个严防、三个确保」工作目标，集中力量开展涉枪涉爆违法犯罪等「三大打击」行动，深入推进涉矛盾纠纷、涉无人机风险隐患等「两大排查整治」行动。同时，统筹严打街面犯罪及「盗抢骗」等多发性侵财犯罪，全面清除影响会议安全的各类风险隐患和「污泥浊水」。

会议指出，确保APEC会议安全是全省公安机关的重大政治责任，各级部门必须提高站位、认清形势，以「主动担当、积极作为」的战斗姿态，全力以赴投入安保工作；必须坚持「抢先抓早、争取主动」，提前谋划，以严打整治的实际成效争取工作主动权；必须以「重拳出击、以打促稳」的决心，坚持以打开路，打出声威、形成震慑。

会议强调，要牢固树立「全省一盘棋」思想，强化省厅统筹协调与深圳主场主责，压实属地主体责任，筑牢环深、环粤圈层防控屏障，并加强队伍支撑保障。全省公安将整体联动，确保护航措施落地见效。