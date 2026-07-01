广湛高铁︱佛山站通车 广佛往返最快18分钟直达

今日（1日），佛山市禅城区的广湛高铁佛山站正式开通运营，为粤港澳大湾区高铁网再添重要节点。



佛山站是佛山市「两主四辅」铁路客运枢纽的核心主枢纽，总建筑规模29.4万平方米，站房面积5万平方米，站场规模4台9线（含预留1台2线。



佛山站地处禅城中心城区，采用「南北侧集散厅+中部高架候车厅」布局。通车后，最快18分钟即可从佛山中心抵达广州核心城区，让两地通勤民众更方便快捷。

佛山地铁3号线接驳

佛山火车站始建于1903年，当时广三铁路全线通车，位于汾江路和佛罗路交界的佛山老火车站便是这条铁路的重要站点。

上世纪90年代，是佛山火车站最为繁盛的时刻。当时车站每天客流量超过4万人次，每班列车超过2000名旅客。然而，随著时代发展，普速客运日渐式微，2019年佛山车站日均发送旅客已远低于当年高峰。老站的辉煌逐渐成为记忆。

2023年10月原有佛山火车站正式暂停客运营业、全面启动广湛高铁施工建设与站房建设工程。

白兰花站房设计

佛山站以「锦绣湾区，花开禅城」为设计理念，造型灵感源自佛山市花「白兰花」。站房正立面屋面柔美舒展，侧面曲线流畅，体现高铁车站的时代感与速度感。候车大厅内，首次采用以「白兰花」为灵感的多曲面无缝钢板开花柱，实现视觉一体的流畅造型。

目前，民众亦可乘搭地铁3号线到佛山站；公交出行可选佛山站公交枢纽站及文昌西路站，目前配套17条巴士线路，覆盖全市五区。

