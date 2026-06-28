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深圳地铁︱13号线二期北延段今日通车 光明到南山仅约45分钟

湾区时事
更新时间：14:20 2026-06-28 HKT
发布时间：14:20 2026-06-28 HKT

深圳地铁再有新路线正式营运。深圳城市轨道交通13号线二期北延段（上屋站—李松蓢站）今日（28日）正式开通初期运营，沿线各站于11时18分开门迎客。

《深圳特区报》报道，13号线二期北延段起自一期上屋站，终至李松蓢站，长约19.25公里，共有11座车站。二期北延段采用委托运营模式，由港铁中铁电化轨道交通（深圳）有限公司与深圳市地铁集团有限公司联合运营。线路运营时间将与深圳市轨道交通线网保持一致，为每日6:30至23:00。

深圳地铁13号线二期北延段今日（28日）正式通车。微博@港铁深圳
深圳地铁13号线二期北延段今日（28日）正式通车。微博@港铁深圳
深圳地铁13号线二期北延段今日（28日）正式通车。微博@港铁深圳
深圳地铁13号线二期北延段今日（28日）正式通车。微博@港铁深圳

北延段共11车站

二期北延段与一期贯通后，市民从光明中心直达南山中心仅需约45分钟，列车单程从深圳湾口岸站运行到邻近东莞市的李松蓢站需约64分钟，沿线可与1号线、2号线、5号线、6号线、9号线、11号线等多条线路便捷换乘，跨区通勤和出行效率将大幅提升。

据了解，新线各站均设有开放式智能客服中心，配备智能票务终端、自助票务处理机等设施，配有第三卫生间、母婴室等。各车站建筑设计别具一格，将本草国风、童真梦想、科创未来、市井烟火等元素唯美融入候车空间，打造「一站一景」的地下「流动美术馆」。

13号线是深圳中西部南北走向的骨干线路，包括一期和二期工程。一期由深圳湾口岸站至上屋站，已于2025年底通车。二期北延段与一期贯通后，将串联南山、宝安、光明三大行政区。

 

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