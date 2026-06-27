港珠澳大桥及青茂口岸启用「刷脸通关」 涵盖港澳居民

澳门青茂口岸及港珠澳大桥口岸珠澳大厅，自昨日（26日）起正式启用合作智能通关服务。连同去年11月已率先实施该模式的横琴口岸，珠澳之间三个「合作查验、一次放行」口岸，已全面实现「刷脸」通关。

「刷一次脸」完成两地边检全程免证件

在「合作查验、一次放行」的通关模式下，合资格旅客在升级后的自助通道，仅需「刷一次脸」即可完成珠澳两地的边检手续，全程无需出示实体证件。该系统运用先进的面部识别技术，取代了传统的「刷证」模式，显著简化了操作步骤，实现快速通行。

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去年11月5日，横琴口岸率先应用智能通关，开启了澳琴跨境智慧通关新格局。推行以来成效良好，截至今年6月24日，横琴口岸的登记人数已达31万人，累计通关量超过621万人次，占该口岸合作查验自助通道总通关量的42%。

在系统运作稳定顺畅后，服务进一步扩展。青茂及港珠澳大桥口岸已完成压力测试，并于5月开始试运行，截至本月24日，两口岸累计完成登记17万人，超过172万人次使用。

涵盖港澳台及内地居民

年满14岁且符合条件的澳门居民、香港永久性居民及内地居民，在完成登记后，即可使用上述三个口岸的合作查验自助通道「刷脸」通关。台湾地区人士则受限于青茂口岸的通行范围，只适用于横琴及港珠澳大桥口岸珠澳大厅。

当局强调，即使「刷脸」通关过程无需出示证件，过关人士仍须随身携带实体通关证件，以便在有需要时配合边检人员进行身份核查。目前，澳门所有合作查验口岸合共204条自助通道已全面实现此模式。