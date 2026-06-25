深圳梧桐山｜女子中暑引发热射病昏迷 消防出动直升机救援送ICU

炎夏高温行山极易诱发夺命危机。深圳一名女子近日在梧桐山登山期间，因高温中暑引发致命性的热射病，当场昏迷抽搐。由于地势复杂，救护车无法直达，深圳消防及急救中心出动直升机进行航空救援，将患者送院抢救。经诊断，患者出现脑损伤，需转入深切治疗部（ICU），经冰盐水降温等治疗后，目前已恢复意识，暂无生命危险。

烈日下昏迷脑损伤

综合内地媒体报道，事发于6月24日。女事主在烈日当空下攀登梧桐山，期间突然身体不支晕倒。救援人员接报登山搜索，发现她时其核心体温已极高，并伴随抽搐症状，属于重症中暑「热射病」的典型征兆。

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由于梧桐山部分山路陡峭、乱石遍布，车辆根本无法通行，若单靠人力用担架抬运下山，恐防会延误抢救的「黄金时间」。深圳消防救援支队与深圳市急救中心经评估后，果断调派救援直升机飞往事发山头，将女事主平稳吊运上机，直接飞往医院停机坪。女事主入院时已被诊断出大脑因高温受损，需随即转入ICU，医护人员立即采用冰盐水灌注等降温疗法进行抢救，成功令其核心体温回落，女事主目前已转清醒。

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核心体温超40℃死亡率逾半

深圳市急救中心指出，热射病（Heat Stroke）即重症中暑，是高温环境下最危险的急性疾病，其死亡率高达50%以上。当人体核心体温持续超过40℃时，会对大脑及多个器官造成不可逆转的严重损害，甚至导致脑细胞大量死亡。

医生强调，热射病分为「典型热射病」与「劳力性热射病」两类。后者常见于运动员、军人或在户外高强度运动的行山人士。随着高温天气持续，单是5月下旬的短短一星期内，深圳已接获48宗因中暑需呼叫救护车的个案。

急救三禁忌：切勿捂汗或强行灌水

专家提醒，高温天气下行山若出现体温持续超过39℃、意识模糊、呕吐或肌肉痉挛等症状，应立即拨打急救电话。在救援人员抵达前，现场急救切记避开三大致命禁忌：

禁止用酒精擦身：酒精极易被皮肤快速吸收，恐致酒精中毒；

禁止强行喂水：患者昏迷或神志不清时强行灌水，极易引致窒息窒碍呼吸；

禁止棉被包裹「捂汗」：此举会阻碍散热，令体内热量急剧累积，加速病情恶化。

医生补充，若身边人因中暑昏迷，现场人士应先将其移至阴凉处，并以冰水浸泡或冷水淋浇「快速降温」再送院，而非盲目急于运送。只要降温及时，便能大大减低高温对大脑的永久性损害。