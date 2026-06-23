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深圳28岁男尿道塞25厘米打结数据线 死忍12小时屙血尿始求医

湾区时事
更新时间：19:00 2026-06-23 HKT
发布时间：19:00 2026-06-23 HKT

深圳有年轻男子称因「好奇」，将长达25厘米的数据线塞入尿道，在12小时后终腹痛难忍及有血尿才求医，经手术取出异物。

《深圳晚报》报道，28岁的林先生，日前因好奇把长达25厘米的数据线塞入尿道，之后却未能拉出。

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林先生并未即时求医，直至12小时后因剧痛及不能小便，继而尝试用力小便、甚至有血尿才到龙华区人民医院急诊科。

该泌尿外科医生指，X光发现林先生下膀胱有一条已打结的数据线，造成严重感染出血，要用腔镜手术取出，患者已康复出院。

医生指，自尿道取出的异物东西千奇百怪：电线、耳机线、输液管、吸管、情趣用品，甚至还有活物。

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