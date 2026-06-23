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莲塘口岸｜男客雨伞当拐杖双腿胀卜卜 脚缠64只濒危活龟闯关被截｜有片

湾区时事
更新时间：16:30 2026-06-23 HKT
发布时间：16:30 2026-06-23 HKT

深圳莲塘海关近日查获一宗人身绑藏濒危动物走私案。一名男性旅客在进境时，将64只活体赫尔曼陆龟以胶带及腿套缠绑于小腿企图闯关，因腿部异常鼓起引起关员注意，当场被截获。涉事活龟已被移交相关部门救护，案件已转交海关缉私部门处理。

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从海关的闭路电视画面可见，该名男旅客进入监管区域时未有申报，以雨伞当拐杖缓慢前进，左右小腿明显异常鼓起，遂将其拦截检查。关员在其小腿处发现以银灰色胶带缠绑的黑色腿套，内藏大量活体龟，经点算共64只。

该批活龟其后交由广东鹏海司法鉴定所鉴定，确认全数为赫尔曼陆龟，属《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ所列的濒危物种。

根据内地相关法规，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止贸易、携带、邮寄濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。目前，该批活龟已移交深圳市规划和自然资源局罗湖管理局进行救护，案件正由海关缉私部门进一步侦办。

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