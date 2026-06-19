手足口病高发期｜广东5月录2.7万宗病例 深圳有学校班级停课10日 

春夏季是儿童肠道病毒的高发季节。继早前「疱疹性咽峡炎」进入流行期后，另一种传染性极强的「手足口病」亦来势汹汹。广东省疾病预防控制局最新数据显示，单是5月份全省已录得高达27,849宗手足口病个案。深圳近日更有学校因出现集体感染，部分班级被勒令即时停课10日，大批家长纷纷在社交平台表示孩子「中招」，情况备受关注。

据内媒《第一现场》报道，深圳市民刘先生表示，本周三（17日）接获学校紧急通知，指其孩子所在的班级因有学生确诊手足口病，为防交叉感染，根据疾控中心指导意见，全班由即日起停课10天，全体学生须留家休息，直至6月29日方可返校上课。

学校通知要求，停课期间家长须严密观察孩子口腔、手、足或肛周等部位有否出现皮疹、疱疹，以及有否发热、咽痛或咳嗽等症状，若有异常须立即就医。校方强调，患者症状消失后7天或发病后14天方可复课，且必须凭病历单经校医检查并开出复课单，方可重返校园。

90%病例为5岁以下幼童 严重可致心肺衰竭

手足口病是由多种肠道病毒（主要为柯萨奇病毒A16型及肠道病毒71型）引起的急性传染病。此病传染性极强，潜伏期一般为2至10天，其中90%的病例均为5岁以下低龄儿童，尤以3岁以下发病率最高。

医生指出，手足口病大多属于自限性疾病，轻症患者会出现微烧（约38℃），手、足、口腔和肛周部位出疹，通常7至10天内会自行痊愈。然而，家长切勿掉以轻心，极少数患者病情会迅速恶化，引发无菌性脑膜炎、心肌炎、肺水肿等严重并发症，甚至导致心肺功能衰竭而死亡。

专家传授5招砌防护墙

监测数据显示，深圳手足口病全年均可发病，但每年会出现两个发病高峰，分别为4至7月的春夏季高峰，以及9至11月的秋季流行期，目前正处于最高危的季节。病毒主要透过密切接触患者的粪便、疱疹液，或接触被污染的玩具、餐具及衣服等传播，亦可透过呼吸道飞沫及受污染的食物和水源感染。

为防幼童受罪，衞生专家提醒家长必须为子女构筑「五大防护墙」：