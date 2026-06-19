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端午节｜广东居民压力煲煮糭突爆炸 厨房全毁抽油烟机炸飞｜有片

湾区时事
更新时间：19:30 2026-06-19 HKT
发布时间：19:30 2026-06-19 HKT

端午佳节将至，不少市民习惯在家中煮糭应节，但切记注意厨具安全。广东一户居民日前在家中用压力煲（高压锅）烹煮糭子时，压力煲在毫无预警下突然发生猛烈爆炸。爆炸威力极其惊人，强大气流瞬间将整个厨房炸得一片狼藉、面目全非，连安装在墙上的整部抽油烟机亦被震至脱落。幸好当时厨房内无人，未有酿成伤亡，但巨响与惨烈画面已令涉事家庭心有余悸。

疑粽子装太满塞死排气孔酿祸

据《新快报》等内媒报道，涉事居民当时正使用传统的老式高压锅煮糭。事发后，家属初步研判，爆炸主因是锅内的糭子装得太满，随着烹煮过程中糯米受热膨胀，不慎堵塞了盖顶的排气孔及泄压阀。导致锅内的气压无法正常释放，最终令压力煲化为「高压炸弹」引发物理爆炸。

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煮糭意外屡见不鲜曾有老妇被炸盲

事实上，因操作不当导致压力煲煮糭爆炸的惨剧近年在内地屡见不鲜。去年5月，浙江杭州一名女子用高压锅煮糭引发爆炸，威力大至将厨房天花板炸穿，糯米四溅；而2024年6月，浙江温州一名61岁老妇，更因煮糭时糯米饭粒堵塞排气孔引致高压锅爆炸，导致其面部及全身多处严重炸伤，右眼更不幸永久失明。

专家提四大保命要点

机电及消防专家指出，压力煲一般配备安全泄压阀，但若排气孔被粽叶、饭粒等食物残渣或油脂死死堵塞，安全机制便会失效。另外，高温高压会使金属材质（尤其是铝合金）出现老化和结构疏松。

专家提醒市民使用压力煲时的四大保命要点：

  1. 锅内食物、水分及粽子切勿超过规定的警戒线（最大水位线）；
  2. 每次使用前必须仔细检查排气孔是否畅通、橡胶密封圈是否完好；
  3. 压力煲的安全使用寿命一般仅为5至8年，过期必须及时更换，切勿使用无牌或老旧产品；
  4. 烹煮期间切勿长时间离开厨房，一旦发现异常声响或无气体排出，应立即关火。
     

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