靠可乐减肥？︱东莞男误信代餐一年 健害受损险盲

坊间常流传不同的减肥偏方，未有听取医生意见就尝试，随时损害健康。东莞一名39岁的黎姓男子，因长期误信网上流传的减肥偏方，以碳酸饮料替代主食长达一年，最终导致严重的糖尿病并发症，双眼视力几近全盲。即使黎先生在短时间内将体重从80多公斤减至60多公斤，但身体却出现不可逆转的损害。

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《广州日报》报道，黎先生本身具有糖尿病及高血压家族病史，加上平日工作压力巨大、作息紊乱且长期暴饮暴食，体重一度达80多公斤。他因在网络上看到所谓的「减肥秘籍」，声称无糖可乐热量极低且能产生饱腹感，可取代米饭等主食，遂决定以此方式进行减肥。然而，持续近一年的极端饮食习惯，却为其健康埋下了剧烈隐患。

无糖可乐当米饭

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今年1月开始，黎先生因视力显著下降求诊，先后接受了左眼玻璃体切割手术及眼内注药治疗，惟视力始终未见好转。至4月底，他再次前往医院求诊，当时其右眼视力仅余 0.03，左眼则为 0.12，已逼近法定低视力标准。经医疗团队全力治疗，病情才稳定下来。

主诊医生表示，可乐含有大量糖分，会导致血糖水平持续处于高位，长期而言会降低人体对胰岛素的敏感度，极易诱发二型糖尿病。长期高血糖会破坏眼底的微小血管，引发缺血与缺氧，进而刺激异常新生血管与纤维增殖膜的形成。当这层纤维膜收缩时，会直接牵拉视网膜，导致「牵引性视网膜脱离」。



医生强调，这种情况属于眼球结构的物理性损伤，无法单靠药物修复，必须透过手术复位，且多数患者的视力难以完全恢复至正常水平。