皇岗口岸︱七人车司机外套狂塞61万港元现金 南下违规过关断正︱有片
更新时间：00:01 2026-05-18 HKT
发布时间：00:01 2026-05-18 HKT
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从内地打算携带超出限额的现钞，应先向有关部门或银行申请许可证。近日，皇岗海关查获一名跨境客车司机携带未申报61万元港币出境而被截。
海关总署通报，当日，一辆跨境客车经皇岗口岸客运车道出境，经过海关监管区时未向作申报。海关关员查验辆时，发现司机随身携带的一个手提袋中有一件外套，外套的口袋装满东西。
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经进一步检查，关员在该外套的5个口袋中发现装有港币现钞，清点后确认合共61万港元。该旅客为15天内出境超过一次人员。根据相关规定，15天内第二次及以上出境旅客可携带等值不超过1000美元港币现钞，超出额度的海关不予放行。
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海关总署提醒，如确需携带超出限额的大量现钞，应事先到外汇管理部门或银行申领携带外汇出境许可证。
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