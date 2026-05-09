深圳龙华｜巨型水箱14楼天台飞落街 狂扫十多部冷气机险酿悲剧

深圳龙华区大浪街道周二（7日）凌晨发生一宗惊险的高空堕物意外。一个容量达8立方米的巨型储水箱，疑因底座老化变形，突然从一幢住宅的14楼天台飞堕而下，沿途撞毁围墙及两座大厦之间十多户的露台设施。多部冷气机及停泊地面的电动单车惨遭报销，幸好事发于凌晨时分，未有造成人员伤亡。

凌晨巨响震醒街坊

据内媒《南方都市报》报道，事发于大浪9区155栋。周二凌晨2时许，有房屋管理员刚躺下准备就寝，突然听到「轰」一声巨响，惊见一个巨型水箱从天而降，坠落位置距离其值班室不足两米，场面惊险。

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8立方米水箱14楼堕下，事发现场一片狼藉。 南方都市报

现场堆放著十多部被砸毁的冷气机外置主机。 南方都市报

水箱撞穿天台近6米长的围墙，继而从两栋楼宇之间直堕地面。 南方都市报

两栋楼房之间的阳台受损严重。 南方都市报

该报记者于翌日（8日）前往事发现场视察，发现155栋与相邻的156栋之间已拉起封锁线。虽然坠落的水箱残骸及受损的电动单车已被清理，但巷口仍堆放著十多部被砸毁的冷气机外置主机。从14楼天台的缺口往下看，两栋大厦之间的露台防盗网均受损严重。

撞穿6米围墙直堕地面

大浪街道水围社区工作站党委委员黄志伟受访表示，经初步调查，肇事原因相信是水箱的铝合金底座因年久失修导致变形，无法支撑满载8立方米水量的水箱重量而发生倒塌。水箱随即滚落并撞穿天台近6米长的围墙，继而从两栋楼宇之间直堕地面。

黄志伟指出，由于水箱体积庞大且水量惊人，高处堕下有机会损毁周边的电路及燃气管道。为防范漏电或气体泄漏风险，社区工作站人员于事发后即时联络相关部门进行抢修，并于半天内成功排除隐患，恢复该区的水电及燃气供应。

目前，当局正核算事故造成的损失，并积极协调相关单位处理善后及赔偿事宜。