拱北口岸｜50只活体蜥蜴检出 惊青男过关遭截查
更新时间：12:41 2026-04-08 HKT
发布时间：12:40 2026-04-08 HKT
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珠海拱北海关近日查获一宗走私活体动物案，一名内地旅客试图经拱北口岸走私50只活体帆蜥属蜥蜴入境，因其过关时神色异常，被关员截查揭发。
据「海关发布」微信公众号消息，事发于上月15日下午约3时，一名陈姓内地旅客经拱北口岸的「绿色通道」入境。现场关员察觉其神色有异，遂将其截停检查。
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经进一步查验，关员在该名旅客携带的一个透明箱内，发现一批用衣物收纳袋作掩饰的活体蜥蜴，经点算后共计50只。该批蜥蜴后经拱北海关技术中心鉴定，确认为帆蜥属（Hydrosaurus）物种。
海关方面提醒，根据内地相关法律法规，未经批准，严禁携带活体动物入境，违者将被依法追究法律责任。
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