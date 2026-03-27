罗湖口岸｜腰腹裤袋藏40万港元 北上男急急脚闯关被截

一名男子近日经罗湖口岸北上时，因形迹可疑被海关人员截查，结果在其腰腹及裤袋内共搜出40万港币现钞，因超出法定限额且未有申报，已被海关截留调查。

事发在罗湖出境大堂，涉事男子身穿黑衣，在经过海关监管区时，被关员发现其步伐异常加快，且刻意回避关员视线，举止可疑。关员遂上前将其截停，并进行详细检查。

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经查问后，关员先在该男子腰腹间，发现缠绕的大叠钞票，再于其裤袋两侧，分别搜出港币现金。经点算后，两处搜获的港币总额高达40万元。

根据内地相关规定，旅客在15天内首次出境，可携带的现钞上限为等值5000美元（约3.9万港元）。由于该名旅客属15天内首次出境，其携带的40万港元已严重超出限额。

海关方面重申，任何人士如因特殊需要，须携带超出限额的大量现钞出入境，必须事先向国家外汇管理局或相关银行申请《携带外汇出境许可证》，并在过关时主动向海关申报，否则即属违法，超额部分将被海关依法处理。