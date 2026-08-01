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专栏 苏哈仔│巴利巴人工低啱哂曼联

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更新时间：09:05 2026-08-01 HKT
发布时间：09:05 2026-08-01 HKT

曼联早前一口气签入安达利山度士和泰利文斯，完成中场阶梯式引援的头两步，相信他们将会在转会窗关闭前再引入一位具顶级实力的防守中场，完成重组中场的工作。球队目前有多位目标，但相信真命天子就是白礼顿的卡路士巴利巴。

泰利文斯属于组织型的防守中场；安达利山度士有一定的扫荡能力，但不属于站在防线前可以一人横扫整个区域的悍将。曼联目前已有足够的串连性中场，唯独欠缺一位单防的扫荡型球员，相信最后一个中场引援名额，会用来填补这空缺。其目标清单中，有曹亚文尼、般奴古马雷斯、阿历斯史葛、古亚迪奥干尼和卡路士巴利巴。

巴利巴现周薪1万2500镑

综合各人的实力、身价和引援支出，巴利巴预计是真命天子。此子年仅22岁进步空间大，升值能力高符合红魔近年的转会稀略；其次他已有丰富的英超比赛经验，适应期短料可即买即用；还有一点最容易被人忽略，就是其薪金低，目前他在白礼顿的周薪仅1万2500镑，就算曼联加薪10倍吸引他来投，12万5000镑的薪金是一线队内中至下游水平，签长约开支不高。

曼联近年最成功的转变，就是将球员薪金支出大幅降低，过去两季来投的战将，薪金支出普遍在15万镑左右的水平，麦比奥莫就是这个数目。转会费是一次性，薪金是长期支出，过往红魔被高薪所困，经过苦心经营人工回到健康水平，如果要挨高薪去抢曹亚文尼，不如低薪揾巴利巴。苏伟业
 

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