专栏 非帆征途｜「港艇北上」游湾区九市超便捷

粤港澳游艇自由行已经实施，首航活动亦于上月18日举行。由香港出发前往大湾区九个城市，现时毋须再提供担保；在获发内地临时船舶国籍证书后，船只即可于大湾区内地九市水域自由航行。

香港游艇会于刚过去的周末，组织了十艘船由香港出发前往珠海桂山岛旅游。笔者有幸参与过首航活动，亦同时参加了今次的桂山岛之旅。相较于珠海九州港的首航安排，今次的入境与过关流程明显更为畅顺。每艘船的船员过关及船只检查程序，约15至20分钟便可完成；而在免担保政策下，更可节省数十万的担保费用。

相对「港车北上」的旅游模式，「港艇北上」最大的优势，是港人日后更方便进行海岛游。以今次前往珠海桂山岛为例，过去港人若要前往，通常需先到深圳或珠海，再转乘渡轮，全程约需两个半小时；而乘坐游艇则毋须两小时即可到达。

不过，对笔者而言，最值得期待的仍是入境手续与程序的简化。未来希望能够举办更多大湾区的帆船比赛。过往较多本地帆船爱好者参与的赛事「中国杯帆船赛」，多在香港以东的深圳大鹏湾及大亚湾举行。若日后能举办香港至珠海的赛事，便可让我们一众帆船爱好者进一步探索香港以西的水域，开拓更多航海体验与竞赛机会。

「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。

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