专栏 体坛杂论｜「饮水暂停」值得保留
更新时间：10:03 2026-07-26 HKT
发布时间：10:03 2026-07-26 HKT
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美加墨世界杯经历超过一个月的激战终于落幕，今届赛事作出多项革新，包括引入饮水暂停，「掩口即红」和决赛半场加插表演等。其中饮水暂停和决赛中场表演，被指是将世界杯美国化。笔者认为美国身为东道主之一，引入该国元素亦无可口非，而饮水暂停亦有助球员恢复体力，这项新措施值得保留。
今届世界杯有多项改变中，饮水暂停和决赛半场休息加插表演被评为将赛事美国化。事实上，每场比赛上、下半场22分钟增设饮水暂停，令到赛事分成4个小节，就好像美国NBA篮球赛一样分4节进行。至于决赛半场休息时间加插表演，被指是仿傚美国超级碗，半场休息同样有大型表演。
赛事分成4节有助恢复体力
笔者认为是否美国化并不重要，重要是新制度对于赛事和球员本身是否有益处。先讲饮水暂停，球员在美国严热的天气下比赛，加设饮水暂停确实有助球员降温和恢复体力，避免有球员出现中暑的情况。外间有声音批评此举是为了增加广告时段提升收入，但这个措施可以令球员与主办单位双赢为何不可。
至于决赛半场休息加设30分钟表演，站于观众的立场确实可以增加赛事的趣味性，令球赛演变成嘉连华会。不过，笔者留意到球员于下半场开始前要回到球场重新热身，显然中场休息过长令到球员身体冷却，球员要重新回到比赛状态不易，故赛会应考虑是否再进行半场表演。丹尼神
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