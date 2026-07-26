专栏 体坛杂论｜「饮水暂停」值得保留

美加墨世界杯经历超过一个月的激战终于落幕，今届赛事作出多项革新，包括引入饮水暂停，「掩口即红」和决赛半场加插表演等。其中饮水暂停和决赛中场表演，被指是将世界杯美国化。笔者认为美国身为东道主之一，引入该国元素亦无可口非，而饮水暂停亦有助球员恢复体力，这项新措施值得保留。

今届世界杯有多项改变中，饮水暂停和决赛半场休息加插表演被评为将赛事美国化。事实上，每场比赛上、下半场 22 分钟增设饮水暂停，令到赛事分成 4 个小节，就好像美国 NBA 篮球赛一样分 4 节进行。至于决赛半场休息时间加插表演，被指是仿傚美国超级碗，半场休息同样有大型表演。

赛事分成 4 节有助恢复体力

笔者认为是否美国化并不重要，重要是新制度对于赛事和球员本身是否有益处。先讲饮水暂停，球员在美国严热的天气下比赛，加设饮水暂停确实有助球员降温和恢复体力，避免有球员出现中暑的情况。外间有声音批评此举是为了增加广告时段提升收入，但这个措施可以令球员与主办单位双赢为何不可。