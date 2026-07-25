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专栏 苏哈仔｜阿根廷输波自作自受

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更新时间：19:31 2026-07-25 HKT
发布时间：19:31 2026-07-25 HKT

世界杯曲终人散，西班牙第2次成为世界冠军，决赛完胜绝不拖泥带水。记得在决赛前后，不少球迷表示：「边队赢都得，只要唔系阿根廷赢就可以。」4年前的卡塔尔世界杯大家都戥他们夺冠而高兴，但今届风评却完全逆转。
有人唔喜欢阿根廷球员太多小动作，经常挑衅对手做法唔光彩；亦有人嫌阿根廷踢法大辣太茅，令比赛失去流畅性。

踢法大辣太茅

而今届阿根廷全队将美斯塑造成「神圣不可侵犯」，队友作为阿根廷人、作为其后辈，保护他无可厚非，但要对手同样程度尊重他，就有点那过。美斯在场上是其中一名球员，会被犯规，会陷入纷争，4强对英格兰时祖迪比宁咸对他的侵犯并不凶狠，其他阿根廷球员立即围攻他，后备席战将亦离远弹起指摘。
阿根廷在分组风评不差，去到中后段越来越多争议，才变到两极化。苏伟业

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