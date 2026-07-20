专栏 体坛杂论｜政治干预体育 美国失尽公信

常言道政治不应该干预体育，但今届美加墨世界杯，开赛前已出现伊朗职球员签证问题，比赛期间又发生美国球员科拿连巴洛根（图）的红牌缓刑事件，矛头直指东道主之一的美国和其总统特朗普。笔者认同体育不应该涉及政治，身为主办国更应该以身作则，国际足协应就今次事件考虑往后美国再主办该会赛事的能力。

今届世界杯展开前发生美伊战事，而伊朗最后成功取得决赛周入场券，刚巧分组赛被编入美国赛区，美国总统特朗普当时已公开表示伊朗在这个时候到美国参赛不太适合。结果伊朗虽可参赛，但球队获发的签证规定他们要在比赛当天马上出境，以致伊朗大军只能在墨西哥驻扎，每场比赛后要赶飞机返回墨西哥。外界批评美国因战事关系刁难伊朗，以世界杯作政治筹码。

无独有偶，比赛期间特朗普不满巴洛根于32强赛事中被罚红牌，致电国际足协主席恩芬天奴，最终此子由停赛一场被改判缓刑。事件惹来外界极大回响，既批评特朗普干预球赛，又指责恩芬天奴向美国「低头」。笔者认为事件已经严重影响国际足协的声誉，须制定措施避免再有同类事情发生。 丹尼神