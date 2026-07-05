专栏 体坛杂论｜球坛新势力 非洲队加油



非洲球队在今届美加墨世界杯的表现予人惊喜，世界杯新丁佛得角上演奇迹之旅，而刚果民主共和国亦令到英格兰吃尽苦头。笔者寄望两支打入16强的非洲球队摩洛哥和埃及，继续有亮丽演出，为球迷们带来更精彩赛事。

今届世界杯有10支非洲球队参赛，除突尼西亚之外，其余9队成功在小组出线晋级32强。当中首次出战的佛得角在H组先后赛和西班牙、乌拉圭、沙特阿拉伯，以小组次名晋级32强，阵中门将禾仙夏于首仗对西班牙力挽狂澜后，更成为球迷新宠儿，社交媒体追随者几何级上升至2,000万。佛得角更在32强与阿根廷合演一场惊心动魄的比赛，差点将这支卫冕冠军拉下马，但其实32强止步的成绩，绝对已是超额完成。

另一非洲小国刚果民主共和国于K组第3名出线，32强对夺标热门之一的英格兰，上半场闪电开纪录令三狮军陷于苦战。民主刚果最终虽被反胜2:1出局，但球队的拚劲，反击的速度和效率已给球迷留下印象。

至于16强仅余两支非洲代表摩洛哥和埃及，摩洛哥是上届4强份子，32强淘汰荷兰一役表现出色，只要保持水准，16强有能力淘汰加拿大再进一步，挑战上届的成绩。至于埃及16强将对阿根廷，可借鉴佛得角的经验，只要打出拚劲，是可以与这支卫冕冠军一战，笔者期望两队再给球迷惊喜。丹尼神