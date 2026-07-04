Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 苏哈仔｜死到临头 拨乱反正

专家点睇
更新时间：16:01 2026-07-04 HKT
发布时间：16:01 2026-07-04 HKT

葡萄牙大军的阵容深度，在今届世界杯48队中至少排头3位，可能稍为不及法国，但比英格兰和西班牙更厚。在这样的优势下，最重要是用尽大军内的球员，可是以教练马天尼斯的地位和履历，最担心他不敢「移动」C朗拿度，浪费葡军的实力。
这份担心在世杯展开后更浓烈，分组首轮对刚果民主共和国，C朗全场无影，60%时间处于越位位置，马天尼斯不但让他踢足全场，赛后更指球队需要入球唔可以换走他；次轮对乌兹别克，入两球后又让他踢足全场；第3轮对哥伦比亚，他再度迷失于对手的贴身防守，最后又系「企」足90分钟。

换走C朗勇气可嘉

来到32强对克罗地亚，马天尼斯终于踏出正确的第一步，他在C朗射入12码，比赛打和1:1之际，用上毕生最大的胆识，在换人纸上填上C朗的名字，换入中场鲁宾尼维斯，重拾前场的人脚平衡，最终成功绝杀赢波晋级。
世界杯淘汰赛的胜负关键，往往在于后备人员调整。英格兰靠换人反胜民主刚果；巴西同样做啱决定淘汰日本；比利时绝地击败塞内加尔，后备入替的卢卡古功劳大；德国不敌巴拉圭，正正是拿格斯文无PlanB。既然马天尼斯现在行出第一步，不妨再行第二、第三步，用尽葡军历来最完整的阵容。苏伟业

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
天文台｜所有风球除下改挂黑球 今日雨势有时颇大 海有涌浪
社会
9小时前
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
1小时前
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
16:49
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
影视圈
3小时前
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
影视圈
1小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
7小时前
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
足球世界
8小时前
16强最强戏码葡萄牙对西班牙。
世界杯2026｜16强最强戏码葡萄牙对西班牙 一文睇清16强至决赛开波时间及电视直播资料
足球世界
5小时前
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
影视圈
21小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
2026-07-03 13:46 HKT