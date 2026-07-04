专栏 苏哈仔｜死到临头 拨乱反正

葡萄牙大军的阵容深度，在今届世界杯48队中至少排头3位，可能稍为不及法国，但比英格兰和西班牙更厚。在这样的优势下，最重要是用尽大军内的球员，可是以教练马天尼斯的地位和履历，最担心他不敢「移动」C朗拿度，浪费葡军的实力。

这份担心在世杯展开后更浓烈，分组首轮对刚果民主共和国，C朗全场无影，60%时间处于越位位置，马天尼斯不但让他踢足全场，赛后更指球队需要入球唔可以换走他；次轮对乌兹别克，入两球后又让他踢足全场；第3轮对哥伦比亚，他再度迷失于对手的贴身防守，最后又系「企」足90分钟。

换走C朗勇气可嘉

来到32强对克罗地亚，马天尼斯终于踏出正确的第一步，他在C朗射入12码，比赛打和1:1之际，用上毕生最大的胆识，在换人纸上填上C朗的名字，换入中场鲁宾尼维斯，重拾前场的人脚平衡，最终成功绝杀赢波晋级。

世界杯淘汰赛的胜负关键，往往在于后备人员调整。英格兰靠换人反胜民主刚果；巴西同样做啱决定淘汰日本；比利时绝地击败塞内加尔，后备入替的卢卡古功劳大；德国不敌巴拉圭，正正是拿格斯文无PlanB。既然马天尼斯现在行出第一步，不妨再行第二、第三步，用尽葡军历来最完整的阵容。苏伟业