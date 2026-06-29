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专栏 桂神开波｜东道主全出线显实力巴日对垒现暗涌

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更新时间：09:29 2026-06-29 HKT
发布时间：09:29 2026-06-29 HKT

世界杯32强大局已定，淘汰赛即将点燃战火。笔者身处温哥华主持活动，透过近期的赛事观察，深感接下来的强强对决暗涌重重，争标形势绝非表面般简单。  
本届东道主展现出极强的主场威势。墨西哥3战全胜傲视群雄，美加两国亦提早晋级，主场之利不容小觑。相反，传统劲旅德国却老态渐显。年过四十的门神纽亚多次扑救差之毫厘，状态起伏恐成德意志战车争标路上最致命的隐忧。  
最惹人瞩目的焦点，无疑是巴西与日本的宿命对决。巴西虽大胜苏格兰，但那场大捷实因对手防线自毁长城连送大礼，宛如1998年法兰西世界杯揭幕战上苏格兰自乱阵脚的历史重演，掩盖了森巴军团防线不稳的隐忧。相反，日本在小组赛面对瑞典与荷兰等欧洲劲旅，展现出极佳的对抗实力与战术纪律。  
这支自1993年多哈惨剧后砥砺前行的蓝武士，球风硬朗且斗志高昂。当技术细腻的日本遇上隐含骄兵之态的巴西，胜负绝非十拿九稳。笔者大胆预言，此役必生暗涌，巴西若稍有大意，历史的巨轮恐将在淘汰赛首轮无情碾过。 黄兴桂

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