Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 体坛杂论｜保养得宜 老将发威

专家点睇
更新时间：14:38 2026-06-28 HKT
发布时间：14:38 2026-06-28 HKT

今届美加墨世界杯已进行了两星期，分组赛亦差不多结束，一班老将都有出色的表现，好像第6次参赛的美斯和C朗拿度齐齐「士哥」。这班老将近年先后转战二线联赛，以保持状态和休养生息，有助延长职业生涯，以致在今届世界杯能够持续有好表现。　　
阿根廷前锋美斯，于今届世界杯分组首轮已经连中三元，次轮对奥地利再梅开二度，包办阿根廷所有5个入球，更以18个入球改写德国名宿高路斯保持的世界杯累积入球纪录。这名38岁的老将自2023年离开欧洲顶级联赛，由巴黎圣日耳门转投美职的国际迈亚密。美职的速度和碰撞程度和赛事数目都不及欧洲顶级联赛，美斯得以轻松保持状态之余，又可以避免受伤；绝对有助其备战今届世界杯。

二线联赛少激烈碰撞

41岁的葡萄牙队长C朗拿度，于次轮分组赛5:0大胜乌兹别克梅开二度，成为世杯史上首位连续6届赛事都有士哥的球员。此子于2023年离开速率和冲撞性皆强的英超，由曼联转投沙特阿伯拉联赛球队艾纳斯。以C朗喜欢上脚踢法，在速度下降之下若留在英超随时受伤，他转战沙特联有助保持健康身体，在世界杯再创纪录。
还有40岁的墨西哥传奇门将奥祖亚，于尾轮分组赛对捷克下半场中段后备上阵，以40岁436日之龄改写墨西哥最年长球员出战世杯决赛周纪录，亦是美斯和C朗拿度后，第3位6次参加世界杯的球员。进入淘汰赛阶段，笔者期待这班老将继续发光发热。丹尼神

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
21小时前
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮
时事热话
4小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
18小时前
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
影视圈
4小时前
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
即时中国
7小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
7小时前
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
时事热话
2小时前
人气面包店「地狱招聘」！$14000身兼3职 高压要求不欢迎「Work-life balance」 1特别福利获网民支持？
人气面包店「地狱招聘」！$14000身兼3职 高压要求不欢迎「Work-life balance」 1特别福利获网民支持？
饮食
21小时前
天文台于上午11时10分发出黄色暴雨警告
天文台下午2时35分取消黄色暴雨警告
社会
46分钟前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
22小时前