专栏 体坛杂论｜保养得宜 老将发威

今届美加墨世界杯已进行了两星期，分组赛亦差不多结束，一班老将都有出色的表现，好像第6次参赛的美斯和C朗拿度齐齐「士哥」。这班老将近年先后转战二线联赛，以保持状态和休养生息，有助延长职业生涯，以致在今届世界杯能够持续有好表现。

阿根廷前锋美斯，于今届世界杯分组首轮已经连中三元，次轮对奥地利再梅开二度，包办阿根廷所有5个入球，更以18个入球改写德国名宿高路斯保持的世界杯累积入球纪录。这名38岁的老将自2023年离开欧洲顶级联赛，由巴黎圣日耳门转投美职的国际迈亚密。美职的速度和碰撞程度和赛事数目都不及欧洲顶级联赛，美斯得以轻松保持状态之余，又可以避免受伤；绝对有助其备战今届世界杯。

二线联赛少激烈碰撞

41岁的葡萄牙队长C朗拿度，于次轮分组赛5:0大胜乌兹别克梅开二度，成为世杯史上首位连续6届赛事都有士哥的球员。此子于2023年离开速率和冲撞性皆强的英超，由曼联转投沙特阿伯拉联赛球队艾纳斯。以C朗喜欢上脚踢法，在速度下降之下若留在英超随时受伤，他转战沙特联有助保持健康身体，在世界杯再创纪录。

还有40岁的墨西哥传奇门将奥祖亚，于尾轮分组赛对捷克下半场中段后备上阵，以40岁436日之龄改写墨西哥最年长球员出战世杯决赛周纪录，亦是美斯和C朗拿度后，第3位6次参加世界杯的球员。进入淘汰赛阶段，笔者期待这班老将继续发光发热。丹尼神