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专栏 苏哈仔│神锋齐出采炒热世界杯 C朗来回「地狱」「人间」带流量

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更新时间：12:38 2026-06-27 HKT
发布时间：12:38 2026-06-27 HKT

今届世界杯的声势原本颇为淡静，球队太多令赛事水平下降，开赛时间深夜到早上，打工仔又好难收睇直播，大家不太关注。幸好一众顶级射手出采，美斯、基利安麦巴比和艾宁夏兰特等不断入波掀起起话题，C朗拿度跌落地狱再上返天堂的经历，又掀起一波热潮。

以往的世杯，通常只有个别球星弹出，甚少有星将们集体有好表现，正如4年前的卡塔尔世界杯，踢出应有水准的巨星只有美斯和基利安麦巴比，其余如C朗拿度、哈利卡尼都表现麻麻，只因卡塔尔比香港慢5小时，多场比赛于本港黄金时间上演，才有一定的关注度。今届由美国、加拿大和墨西哥联办，比赛最早于深夜12时上演，大部份在凌晨和清晨进行，就算有早餐波亦因为返工返学，声势平平，街上甚少见到人著世杯球衣。

然而星将们今届集体弹出，美斯甫出场即来个冒子戏法；同日亮相的麦巴比和艾宁夏兰特都各入2球，哈利卡尼紧接亦梅开二度。到次轮美斯、麦巴比和夏兰特同一日各自梅开二度，之后又轮到云尼斯奥斯祖利亚连续3场有波入，在众星不断持续输出下，世杯才炒热。

当然流量最高还是大哥，C朗首仗踢出人生最差世杯比赛后，次轮即强势反弹梅开二度，一句「我回来了」迅即掀起话题。大哥无论踢得好坏都自带流量，随淘汰赛开始，最紧要是他的葡萄牙继续参赛﹗苏伟业

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