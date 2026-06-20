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世界杯2026专栏 苏哈仔│葡萄牙自欺欺人 C朗如国王的新衣

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更新时间：11:31 2026-06-20 HKT
发布时间：11:31 2026-06-20 HKT

童话故事《国王的新衣》，国王自欺欺人无著当有著固然是最大问题，但其身边人怕事见唔到扮睇到，更有人盲目附从大赞新衣靓，国王最终就出丑人前。这个荒诞的故事，正在葡萄牙国家队内出现。

C朗拿度老退是不争的事实，过去两场友赛伙粒无收之余，对抗全输毫无贡献，一场评分全队最低，另一场倒数第2，这是客观的评分事实。然而佢睇唔到听唔到，仍然想做主角，结果世界杯首轮就踢出人生最差的国际大赛，全场仅25次触球，3次射门都未能命中目标，错失2次黄金机会，更被网民耻笑阵上60%时间处于越位位置，对手都话知道他已今非昔比，赛前无制定特别的防守策略。

这样差劣的演出，葡军教练马天尼斯决定盲撑，「在一场需要入球的比赛中，把世界足坛最出色的射手换走毫无道理。」后辈祖奥尼维斯亦附从，「他踢得非常出色，整支球队亦很厉害。」两人的说法，不就是现实版的《国王的新衣》吗？而家最需要，就是有人对C朗当头捧喝，边个可以做到？般奴费南迪斯或者可以帮手。C朗刚仗破坏其入球机会，B费敢摊开双手抱怨并怒斥，不如加多下重击﹗苏伟业

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