专栏 体坛杂论｜世杯开波时间乱晒笼 球迷作息大考验

四年一度的世界杯又展开，今届世杯首次由3个国家联合主办，分别是美国、加拿大、墨西哥。而笔者自1986墨西哥世界杯开始观看球赛直播，已习惯半夜起身睇波，惟今届赛事分开多达4个时段比赛，以香港时间计算最早开波一场是凌晨零时，最迟一场是中午12时，相信香港球迷们与笔者一样，都为安排睇波时间而感到头痛。

世界杯历来多由单一国家去主办，故此比赛时区亦只有一个，而以往赛事多数在欧洲或南美洲比赛，根据欧洲时区赛事多于香港时间凌晨进行，而香港球迷包括笔者亦习惯挨夜睇波，朝早再起身返工。直至2002韩日世界杯，首次由两个国家合办同一届比赛，然而南韩和日本乃邻国兼无时差，比赛集中在香港时间下午和晚上进行，球迷睇波最大难题只是在下午返工其间要「偷睇」，基本上问题不大。

到2014巴西世界杯，由于香港时间较巴西快11小时，当地时间晚上的比赛变成香港朝早上演，很多打工仔都在乘车上班时睇波。不过，赛事主要集中在香港时间凌晨和早上两个时段。然而，今届世界杯由美国、加拿大和墨西哥合办，由于美国和加拿大地域广阔，单是美国东部、中部、西部和山区已经有4个时区，以致比赛分布于香港时间凌晨0时、3时、早上6时、9时和中午12:00等多个不同时段，球迷要追看球场需要花上脑筋，重整个人作息时间。丹尼神