专栏 运动医道｜桡骨骨折因人施治

最不受香港人欢迎的回南天和雨季，是摔伤、骨折事件的高发之时，潮湿天气地面湿滑，意外容易发生，摔倒后出现了肘关节的肿胀、疼痛、活动受限，这时候要警惕是否骨折的发生。所以近两期讨论过的桡骨头骨折，其实不但是少年运动时受伤的普遍问题，也是不少长者走路时因地湿滑而跌倒的普遍问题。所以一遇到手踭痛楚的病者，一定要问清楚受伤原因是甚么？受伤当时姿势是什么？跌倒或摔倒时身体哪个部位着地？因为此类肘部损伤通常症状轻微，临床上容易误诊、漏诊。

桡骨头骨折治疗的目的是为恢复正常解剖结构，重建肘关节的稳定性和良好的活动功能，早期功能训练，以避免肘关节僵硬的后遗症，同时整体治疗包括跌倒时颈，肩，手腕关节的连带伤患，亦要考虑血管神经损伤特别是桡神经损伤的症状。

桡骨头骨折的非手术治疗，Mason分型Ⅰ型者，可以肘关节石膏托或吊带固定，肘关节屈曲90度的肘功能位，固定1~4周，固定期间行掌指，腕关节，肩颈关节的功能锻炼，预防关节僵硬例如并发肩周肩。

MasonⅠ型需吊带固定

2型至4型，需要手术治疗，不同的伤患情度有相关的手术方法，术后功能训练方案亦应按照手术的方式和复完程度设计，早期功能训练是任何方案的重点，术后2~5天即可开始主动屈伸活动。

骨折的愈合是一个自然病程，一般来说成人在3~6周即可达到初步愈合，3个月可达到骨折愈合。如处理得当，术后2~3个月即可逐渐恢复大部分上肢功能活动，3~6个月即可基本恢复伤前的生活状态。

如处理不当，可能出现一定程度的畸形愈合，甚至引起关节僵硬、关节活动时疼痛等而影响生活和运动能力。

如上所述，要小心血管、神经损伤的短期并发症，如康复方案处理不当，更可能出现缺血性肌痉挛、关节僵硬、关节异位骨化等并发症。渐渐形成为长期问题包括关节僵硬、创伤性关节炎、异位骨化、神经损伤、肌肉萎缩等并发症。