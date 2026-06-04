专栏 桂神开波｜东西岸霸主诞生马刺势登顶夺冠

自去年12月起一直支持本专栏的朋友们，相信都会留意到我对NBA赛况的分析，向来是旗帜鲜明、绝不模棱两可。如今东西岸冠军已经名花有主，正如我早前所预料，总决赛的戏码将由纽约人对阵马刺。

回顾早前的季后赛，纽约人轻松击败了残阵出击的骑士，预计骑士现有褪色三剑侠阵容将面临解散。然而，纽约人在总决赛即将面对的，乃年仅22岁巨星云班耶马挂帅的马刺。

云班耶马堪称篮球界的大谷翔平。作为当代「控球中锋」的代表之一，他兼具封阻、篮板及3分投射能力，甚至做到控球中锋亲自带球推进过前半场组织进攻。若他能保持健康作赛15年，其历史成就绝对会超越张伯伦、渣巴及奥尼尔等传奇名宿。在他的带领及众多潜力新星的配合下，马刺绝对有能力在10年内称王称霸，甚至挑战勇士（7次）NBA史上夺冠次数第3多的纪录。

在对阵雷霆的系列赛中，马刺展现出惊人的实力与韧性。纵使第5战云班耶马罕有地表现失准，但球队在第6战痛定思痛，并在作客的第7战生死战中，面对卫冕冠军雷霆依然从头领先到尾，足见这支球队深不可测的潜力。篮球是5个人的运动，只要主将受伤缺阵，战局随时能被改写。

展望今年的总决赛，只要双方阵容完整、主力保持健康，我在此为大家作一个「简而精」的结论：今年的NBA总冠军将会是马刺，而非纽约人。我甚至不相信这个系列赛需要打到第7场便能分出胜负。让我们一同见证新王者的诞生！ 黄兴桂