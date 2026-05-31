专栏 体坛杂论｜酷热天气比赛球员吃不消 法网赛场可考虑加建天幕降暑

今届法国网球公开赛男单赛事连场爆冷，一号种子赞历克冼拿和三届冠军祖高域先后出局，令今届将会有一个新王者诞生。然而，冼拿和祖高域同样在高温之下战至筋疲力竭而败，笔者担心球员在酷热环境下比赛不止影响表现，连健康都会受到威胁，法网赛会应多加考量作出妥善安排，例如在球场加建天幕等。

法网于每年夏天举行，气温经常达到摄氏30度或以上，太阳晒到红土场上变得更加热，加上红土场球速较慢，球员多留在抵线抽击，以至比赛时间较长，打足五盘每每需要四、五个小时，球员体力透支特别大。

酷热威胁球员健康

一哥赞历克冼拿于男单次圈便与阿根廷球手施云杜奴激战3小时36分钟，于领先两盘下倒输2:3；冼拿赛后表示战至第三盘感到身体不适、头晕。而祖高域于男单第三圈对巴西的方斯卡更激战4小时53分钟，亦在领先两盘下反输2:3。祖高域透露在比赛末段双脚已经发软，要靠球迷的打气声来支撑下去。

赛事出现爆冷战果本来并不出奇，但连番出现有球员于酷热天气下战至身体不适实在值得关注。好像国际足协亦在即将举行的美加墨世界杯，全面引入饮水暂停时间，每半场踢了22分钟便有3分钟暂停饮水时间，让球员避免因为在酷热天气下比赛而受伤或身体不适。笔者希望法网赛会可针对这方面作出安排，让球员可在最佳状态下比赛，对球员、球迷和赛会都有利。丹尼神