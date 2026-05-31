Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 体坛杂论｜酷热天气比赛球员吃不消 法网赛场可考虑加建天幕降暑

专家点睇
更新时间：10:00 2026-05-31 HKT
发布时间：10:00 2026-05-31 HKT

今届法国网球公开赛男单赛事连场爆冷，一号种子赞历克冼拿和三届冠军祖高域先后出局，令今届将会有一个新王者诞生。然而，冼拿和祖高域同样在高温之下战至筋疲力竭而败，笔者担心球员在酷热环境下比赛不止影响表现，连健康都会受到威胁，法网赛会应多加考量作出妥善安排，例如在球场加建天幕等。
法网于每年夏天举行，气温经常达到摄氏30度或以上，太阳晒到红土场上变得更加热，加上红土场球速较慢，球员多留在抵线抽击，以至比赛时间较长，打足五盘每每需要四、五个小时，球员体力透支特别大。

酷热威胁球员健康

一哥赞历克冼拿于男单次圈便与阿根廷球手施云杜奴激战3小时36分钟，于领先两盘下倒输2:3；冼拿赛后表示战至第三盘感到身体不适、头晕。而祖高域于男单第三圈对巴西的方斯卡更激战4小时53分钟，亦在领先两盘下反输2:3。祖高域透露在比赛末段双脚已经发软，要靠球迷的打气声来支撑下去。
赛事出现爆冷战果本来并不出奇，但连番出现有球员于酷热天气下战至身体不适实在值得关注。好像国际足协亦在即将举行的美加墨世界杯，全面引入饮水暂停时间，每半场踢了22分钟便有3分钟暂停饮水时间，让球员避免因为在酷热天气下比赛而受伤或身体不适。笔者希望法网赛会可针对这方面作出安排，让球员可在最佳状态下比赛，对球员、球迷和赛会都有利。丹尼神

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
11小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
19小时前
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
投资理财
4小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
11小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
2026-05-30 09:00 HKT
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
14小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
2026-05-30 10:00 HKT
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
2026-05-30 07:00 HKT
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
3小时前