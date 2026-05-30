专栏 苏哈仔｜曼联引援有助补中场短板

早两期讨论过曼联会采用阶梯式的中场引援方案，平、中、贵各签一名，意想不到的是他们行动如此迅速，英超煞科不足一星期就接近锁定第一签，就是意甲阿特兰大中场艾达臣荷西。

综合多间媒体的报导，艾达臣荷西的转会费介乎3500万镑至3800万镑左右，即系属于「平」的类别。早前分析过，这价位的目标，是补充一位实力在轮换和主力之间，并配合到红魔中场现代化的要求。26岁的艾达臣正好符合以上的条件，他左右和纵深移动范围大，场均跑动距离逾12公里，身体质素出众，擅于斗牛式对抗，正好针对红魔中场活力不足的问题。

第二签才是戏肉

艾达臣是巴西人，主要踢防守中场，有媒体就称他为「新卡斯米路」，但以他的名气，加上曼联近年买入的意甲兵水货居多，包括奥拿拿、约舒亚舒克斯等，不少魔迷质疑这决定。此子的确有不少弱点，欠缺渗透式的传送，长传准绳度低，专注程度有时不足，难怪他在23至24球季带领阿特兰大赢得欧霸后，都没有大球会青睐他，现时的身价大约3500万镑。

然而正如文首提及的情况，艾达臣是阶梯式的下端，只是头盘而已，之后才到主菜和甜品，他的角式倾向轮换为主，并非直接取代卡斯米路。第二签预计才是戏肉，会系辛度东拿尼、阿当禾顿、卡路士巴利巴、曹亚文尼那类星级中场。苏伟业