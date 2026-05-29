专栏 运动医道｜桡骨骨折少儿最常见

桡骨头在前臂手踭关节外侧，属于肘关节的组成，所以桡骨头骨折属于关节内骨折，所以更加要小心活动的回复能力，大约占肘关节骨折的20%。

桡骨头骨折常由间接暴力导致，少年儿童多见，多发生在跌倒或体育运动时。跌倒时手掌着地，肘关节伸直而肩关节在外展位，使肘关节置于强度的外翻位，导致桡骨头猛烈地撞击肱骨小头，引起桡骨头骨折。此类肘部损伤通常症状轻微，临床上容易误诊、漏诊。表现为肘外侧局部肿胀和压痛，及肘关节功能障碍，以前臂外旋功能受限最明显。摔伤后如肘部疼痛、肿胀，上肢感觉麻木等症状持续，逐渐加重者，应及时就医。

症状持续应及时就医

伤后急诊可以就地取材，使用物件或健侧手承托患肢前臂，肘关节屈曲放置于胸前，也可使用丝巾等悬吊于胸前，如合并有伤口，要消毒包扎处理，期间应注意观察患肢末梢手指感觉、血液运行等神经和血管损伤的问题。

X光片的肘关节前后位和侧位，可确诊骨折的发生，分型和移位程度；三维CT：可较直观地显示骨折碎裂及移位程度，分型和损伤程度；MRI：部分情况下可使用磁力共振辨别隐匿性骨折和软组织损伤情况。

骨折以Mason分类较常用：

Ⅰ型，为线状骨折，即无移位型骨折，骨折线可通过桡骨头边缘或呈劈裂状。

Ⅱ型，为有移位的骨折，有分离的边缘骨折。

Ⅲ型，为粉碎型骨折，有移位或无移位或呈塌陷性骨折。

Ⅳ型，为桡骨头骨折伴有肘关节脱位。

桡骨头骨折治疗包括非手术治疗与手术治疗，首要重点是恢复正常解剖结构，以保持良好的关节功能。

郭志坚

澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士

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