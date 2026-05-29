专栏 非帆征途｜学生哥扬帆出海初体验
更新时间：10:00 2026-05-29 HKT
发布时间：10:00 2026-05-29 HKT
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学生哥临近暑假，却尚未安排暑假活动？笔者一律建议大家去学习或体验帆船运动。
早前佛诞翌日（25日），香港游艇会为一班来自香港小童群益会，年龄介乎16至23岁的高中生和大专生，举办了一场「SailingIntotheFuture」的帆船体验之旅。他们先登上由香港游艇会会员借出的「Bowline号」、「Generations号」和「慢不得号」，学习操控帆船的基本知识，随后便在维港实践所学，他们从铜锣湾出发，先到红磡，再驶向西九方向，途经中环再返回铜锣湾，以另一种方式吹海风和欣赏繁忙的维港。
午饭过后，香港游艇会又邀请到前港队帆船代表黄瀚霆（Tommy）作特别嘉宾，分享当年一边当全职学生，一边接受港队训练的经验。Tommy现正就读大学四年级，跟一班参加者年纪相若，因此他的分享更容易引起共鸣。Tommy忆述自己在港队时的生活节奏十分规律，知道要交功课时便会尽早完成，分配余下的时间训练，每晚十时半便上床睡觉。他也提到，自己所得到的很多机会，并非凭空而来，而是主动争取得来。他鼓励在场年轻人，只要想做，就勇敢去试。
活动结束后，参加者明显意犹未尽，高呼好玩之余，亦向三艘船的船员查询，并索取了帆船课程或体验班的资讯。笔者对于大家都享受帆船体验感到很欣喜，希望继续将这一项好玩的运动继续推广出去。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。
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