专栏 运动医道｜脊椎手痺痛综合症

一位60多岁的女子，是医院护士，行路不小心向左前方滑倒，记忆中是左手伸直向前落地，侧跌时撞到手踭。手踭痛，转动更甚，自我检测不见变型，没有骨擦音等骨折基本条件，回家休息和冰敷，晚上睡眠时痛增，反复痛醒，痛和痺从肩上三角肌开始，延伸至手掌指，而自觉只是肩前肱二头肌踺和手踭外侧创伤，颈不觉有问题，但因痛楚令睡眠质素不好，而且醒来后更痛，所以决定去寻医照X光检查骨伤情况。

殊不知一照，发现手踭外侧桡骨头骨裂，骨科医生认为只是没有脱位的轻度骨折，所以建议不用石膏手托，但伤者已经自我使用手托，间歇使用。同时要适当地活动上肢包括手踭，免裂骨位和附近软性组织复完期间，纤维产生过度而肌踺黏连韧带紧缩关节硬化等。

痛楚令人难以入睡

伤者毋须石膏手托和手术，可以轻松洗澡，回归适量的生活和工作，但睡眠时仍然因左上肢麻痺酸痛而不能舒服入睡，不舒服的位置包括肩部三角肌，肩关节前后，上臂前方，手踭整个特别外侧，前手臂，手掌，以至手指。经检查后，发觉颈左关节有压痛肿胀，活动幅度有减少，其实长期有硬紧问题，因没甚么痛感，所以从不治理，只是久不久的按摩。治疗后，整个左手不适大减，当然手踭活动时外侧疼痛仍然存在。

科学分析一下，跌倒时左手伸直落地再向左跌，撞地的撞击力容易反弹传递到颈，而且颈亦因跌倒时的冲力而向左摇，加上本身颈紧硬的隐忧，伸展有限，自然左颈关节受伤。这又是一个明显的脊椎手痺痛关系的综合症，类同上几期的腰臀综合症。

郭志坚

澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士

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