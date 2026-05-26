专栏 桂神开波｜纽约人东岸强势叫胡 马刺狙击雷霆西岸掀激战

NBA季后赛进入白热化阶段，东西岸决赛各自上演着截然不同的戏码。东岸方面，纽约人展现出势如破竹的霸气；而西岸赛场上，马刺则展现顽强韧性，令卫冕冠军雷霆陷入苦战。

在东岸的第3战中，纽约人以121:108力退骑士，系列赛强势拉开至3:0的绝对优势。纽约人今季无坚不摧，当家控卫谢伦般臣居功至伟，若能保持健康，他绝对是东岸决赛最有价值球员的不二之选。加上艾鲁比伤愈复出，以及身披44号球衣的小前锋沙美特作为「超级第六人」高效斩获14分，球队阵容更显均衡。反观骑士后场手感冰冷，主力3分命中率低至约23%，面对纽约人攻守兼备的球风毫无招架之力。预计纽约人有望以4:0或4:1的姿态强势晋级。

连霸之路从不平坦

将目光转向西岸，战况则胶着得多。第4战马刺在主场以出色表现赢下关键一役，将系列赛总比数扳平至2:2。马刺致胜的灵魂人物，无疑是法国「怪物」中锋云班耶马。这位7尺4寸的高佬在攻守两端展现极大统治力，全场狂轰33分，并在封阻与篮板上给予对手极大压力。配合队友华素尔及史提芬卡素等人的火力支援，马刺在首节中段已建立双位数优势。

在马刺的严密防守下，力图卫冕的雷霆显得绑手绑脚。去年最有价值球员基杰奥斯阿历山大手感欠佳，仅得19分。雷霆全队更是陷入得分荒，三分球命中率惨跌至18%，整体命中率仅得33%。尽管外界季前一致看好雷霆能顺利卫冕，但NBA的连霸之路从不平坦。面对马刺的强力狙击，西岸的这轮巅峰对决，极有可能需要战至第7场才能分出高下，球迷们不妨拭目以待。黄兴桂