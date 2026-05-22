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专栏 非帆征途｜帆船活动仍浪接浪

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更新时间：20:15 2026-05-22 HKT
发布时间：20:15 2026-05-22 HKT

虽然帆船赛季经已结束，但由香港游艇会举办的帆船活动仍然浪接浪。早前，香港游艇会为「赛马会青少年体育记者计划」举办了一场水上运动体验日，让一班青少年体育记者体验帆船运动和龙舟。近年帆船港队代表在多个国际大赛上屡夺佳绩，加上接下来几年将举办多个帆船世锦赛，令越来越多人认识帆船运动。
话虽如此，当日很多参加者都表示有听过帆船运动，但未曾亲身上过帆船。今次在专业教练指导下，参加者们尝试了第一次帆船体验，他们笑说帆船比他们想像的航行速度快得多。
水上运动体验外，游艇会也安排了一节简单有关水上运动采访的课堂，教授如何采访帆船赛事，以及在海上拍摄比赛照片的窍门；又找来曾参加杭州亚运的前港队帆船代表蔡颖姿出席活动，让参加者即场进行运动员专访，体验真正当体育记者的感觉。虽然这班青少年刚开始时有些少怕丑，但之后都勇于追问，表现良好。
事后笔者跟一班参加者闲聊了几句，他们指一天之内试玩两种不同的水上运动有点累，但活动内容很好玩。正正因为他们亲身体验过帆船运动，对帆船的运作更了解，知道如何欣赏帆船运动员在比赛中的动作和技巧，也对帆船比赛的流程和采访技术多了认识。笔者期待以后的帆船比赛上，会重遇这一班年轻体育记者。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]

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