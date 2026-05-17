专栏 体坛杂论│王楚钦有大将之风 以身作则反对饭圈文化

伦敦世界乒乓球团体锦标赛展开前，球迷还担心中国男队缺少樊振东助阵，争标势危。结果，王楚钦成功领军夺冠，加上他谢绝粉丝为自己庆祝生日，以身作则反对饭圈文化，场内场外表现成熟，由他当中国男乒新领袖，笔者赞同是最合适。

领国家男乒队夺冠

王楚钦在早前结束的世乒团体锦标赛，多次于危急关头发挥定海神针的作用。好像男团4强对法国的赛事，王楚钦首场对科顿于落后局数1:2之下抵住压力，反胜3:2为中国先取关建一分，队友才得以保持信心。王楚钦最终赢2场，助中国以场数3:1淘汰法国晋身决赛。之后他再领国家男队于决赛3:0挫日本夺冠，完成12连冠霸业。

另一方面，王楚钦为反对饭圈文化，早前于个人社交媒体发文，表示不会为自己5月11日的生日庆祝，亦呼吁粉丝们不要为他举行任何生日活动，亦不会出席生日庆祝活动。有商场透露，为尊重王楚钦本人的想法与意愿，决定取消原定于5月10日举办的生日应援活动。虽然，最后有粉丝不理王楚钦劝吁包下商场，挂上巨型海报和举办应援活动，遭国家体育总局发文警告。不过，王楚钦能够以身作则，谢绝饭圈文化是成熟的表现。

笔者喜见他于场内场外渐有大将之风，作为中国男乒新领袖当之无愧。丹尼神