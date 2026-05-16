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专栏 苏哈仔│曼联将转正卡域克 低风险的决定

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更新时间：10:30 2026-05-16 HKT
发布时间：10:30 2026-05-16 HKT

根据英国传媒的报导，卡域克非常接近坐正，正式成为曼联主教练，将会签署一份为期2年，还有1年续约条款的合约。媒体指卡域克今次获得信任，除个人能力外，更主要是决策层不想冒险，在其他候选人不比卡域克明显优胜的情况下，决定采用较稳妥的做法。

2、3个月前，外界预计不少名帅会投入自由市场，曼联领导层一直审视，不急于将卡域克转正，做法合理。然而杜曹选择留在英格兰代表队；安历基继续打造巴黎圣日耳门皇朝；安察洛堤就与巴西国家队续约，教练池中基本上再无星级主帅可供选择，红魔只能拣下一级的候选人。

星级主帅无选择 次级教头风险大

次级选择有伊拉奥拿，他在般尼茅夫交出亮丽成绩，球队被拆骨都名列前茅，可是他未教过大会，能否顶住媒体压力，不得而知；水晶宫的加斯拿去季赢足总杯为球队取得队史首冠，季初再赢英格兰社区盾，近期又跻身欧协联决赛，有成绩支持，但他主要踢3后卫阵式，红魔见过得怕黑；汤马士法兰克有丰富的英超经验，但今季升呢上热刺未能驾驭，去规模更大的曼联恐怕更加顶唔顺。

而其他候选人没有英超经验，不排除像过去两任坦哈格和鲁宾艾摩廉般，会水土不服。没有一人比卡域克明显优胜，红魔领导层衡量过后让后者坐正，是明智之举。再者2年合约唔算长，势色唔对大可换人，绝对支持这个低风险的决定。苏伟业

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