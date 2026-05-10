专栏 体坛杂论｜吴宜泽成球迷新宠儿

周五公布的世界桌球巡回赛202526年度奖项中，新科世界冠军吴宜泽获球迷票选最佳球员奖，赵心童当选年度最佳球员和媒体评选最佳球员两奖，常冰玉则获选年度突破球手；中国球手成大赢家，难怪大师兄丁俊晖说中国球手的时代开始。笔者非常欣赏这班年轻球手的表现，同时亦不忘吴宜泽和丁俊晖的父亲，不惜变卖财产支持孩子去追梦的伟大行为。

22岁的吴宜泽于上周的世界桌球锦标赛决赛，力挫梅菲成首位00后世界冠军。乘着刚夺取世界冠军的气势，吴宜泽成为球迷的新宠儿，于2025-26年度奖项中获球迷票选最佳球员奖。

丁俊晖：中国桌球时代来临

这位中国桌球新星成名的背后除了球迷的支持外，他的父亲居功至伟。吴父为了支持孩子追梦，放弃经营古董店，卖掉了房产陪同孩子移居谢菲尔德训练和比赛，才成就了今天的世界冠军。吴宜泽于世锦赛夺冠后亦感谢父母说：「他们才是真正的冠军。从我学桌球开始，父亲无离开过我，母亲这些年亦经历了很多。」

至于中国桌球大师兄丁俊晖，亦获得父亲大力支持，不惜放弃原本经营的生意开桌球房助其练习。桌球房倒闭后又变卖资产，带他到当时中国桌球发展最好高的广东训练。笔者认为「中国桌球手时代的来临」，除球手的努力外，他们的家人背后的付出实在功不可没。丹尼神