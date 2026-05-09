专栏 运动医道｜拉颈可有效治疗头晕

上期提过腰臀综合症，腰问题令髋臀部疼痛以致行动不便。其实颈部不明显的问题，亦可能是很多问题的根源，例如肩痛手痹，或是影响你睡眠的根源，并有机会是你头晕的治疗原位。

有一位30多岁的男仕，最近几周容易头晕，特别在对着电脑工作超过2小时或以上后，转头或站起来行走时，便会头晕一刻，大约半分钟便自动消失。电脑扫描报告没甚么问题，曾作诊是BPPV耳石脱落问题，3次治疗后没有明显改善。到我诊时，坐着头左转右转2次已经晕，站起来跑步也有晕。

头晕个案，临床检查时VAT(颈椎动脉）－定要先检查，如果发现动脉有受压或明显的血流问题，治疗方案便不简单，应转介病人去专科检查，可以避免其他脑血管病患包括中风问题。

须先检查颈椎动脉

当然，初步检查VAT没有问题，所以继续检查，颈活动合理，幅度是正常的70%左右，平时没有颈痛膊头痛，亦没有手臂不适，只是惯常电脑人的紧累问题，不过近期不知何解有间歇性头晕。

按压检查时，颈椎关节左右第2、3、4节有紧硬和压痛感，右比左痛，肩膀三角肌（trapezius ）有绷紧现象，手神经测试阴性（upper limb tension test, ULTT)。其他耳测试等耳鼻喉科之前已经检查完，没有问题。治疗时，他坐着颈向前弯下，用力按推右颈椎关节40下，立时觉得眼晴清楚，晕的感觉也少了，再按推左颈，再作他的转头转身和跑步，明显地差不多没有晕感，再作扭颈治疗（整脊手法Spine manipulation），再加超声波治疗，拉颈（neck traction machine ，牵拉治疗仪器），同时针刺合谷加手指活动以加强针感和效应，回家再继续自我左右拉颈，从后面按压左右颈2、3、4脊椎关节，也按合谷穴，两天后回来覆诊，告诉我晕感已经少很多，可以重新跑步，每日有少少晕时，立即以上的自我治疗一组，晕感便即时消失。

郭志坚

澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士。查询：[email protected]