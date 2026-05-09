Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 非帆征途｜「春季帆船赛」冷知识

专家点睇
更新时间：12:57 2026-05-09 HKT
发布时间：12:57 2026-05-09 HKT

来到5月，意味着又来到帆船赛季尾，煞科赛兼其中一个年度最大赛事——「Volvo春季帆船赛」，将于5月9和10日（本周六及日）举行。
「春季帆船赛」由香港游艇会主办，赛事分两日进行，将在维港以东海域进行3场赛事，预计有超过90艘不同级别的船只参赛。在此跟大家分享一下一些有关「春季帆船赛」的冷知识，根据历史记载，自1800年代起，本港便有帆船赛事在维港举行，而且当时已经有设立赛季，每年由帆船及赛艇联合出赛，以揭开序幕。
而「春季帆船赛」是香港游艇会最早期举办的赛事之一，起初赛事被称为「闭幕巡航」，后来改名为「闭幕帆船赛」，并在1985年再次改名为「春季帆船赛」。虽然主办单位难以确定第一次举办「闭幕巡航」的年份，但知道首届赛事早于1915年前，因此这个赛事至少有111年历史。

6至8月帆船赛季「唞暑」

本地的帆船赛季于每年9月开季，5月煞科，原因是本港夏天主要吹西南风，风势会较为微弱，未必适合进行长距离或大型赛事。因此，每年由6月至8月，帆船赛季都会「唞暑」，只余下逢星期五黄昏时段举行、较为轻松和短程的「黄昏系列帆船赛」。由于夏季风力较温和，反而对不少零经验的新手而言，是一个较适合入门学习的季节。下期将再跟大家分析不同人应该学哪一种船。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《流行都市》CP终公开关系？ 宋芝龄罕谈安德尊：佢又叻又专业 亲证大王拥过亿身家
《流行都市》CP终公开关系？ 宋芝龄罕谈安德尊：佢又叻又专业 亲证大王拥过亿身家
影视圈
5小时前
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
影视圈
19小时前
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
生活百科
22小时前
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
突发
14小时前
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
影视圈
12小时前
民间智慧扣税8大贴士！网民集恩广益 供养两老免税额「价高者得」？ 照顾长者开支有得扣? 夫妻合并报税不一定最著数？
民间智慧扣税8大贴士！网民集思广益 供养两老免税额「价高者得」？ 照顾长者有得扣? 夫妻合并报税不一定最著数？
生活百科
6小时前
新婚夫妇搬新屋「开门见厕」 感情健康急转差 3招可阻秽气直冲｜金耀
新婚夫妇搬新屋「开门见厕」 感情健康急转差 3招可阻秽气直冲｜金耀
家居装修
8小时前
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万 
投资理财
8小时前
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识。
12:07
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识
影视圈
15小时前
星岛申诉王 | 北角地舖停电三周 投诉无门损失逾20万 东主：好似皮球被人踢来踢去！
星岛申诉王 | 北角地舖停电三周 投诉无门损失逾20万 东主：好似皮球被人踢来踢去！
申诉热话
6小时前