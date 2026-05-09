专栏 非帆征途｜「春季帆船赛」冷知识

来到5月，意味着又来到帆船赛季尾，煞科赛兼其中一个年度最大赛事——「Volvo春季帆船赛」，将于5月9和10日（本周六及日）举行。

「春季帆船赛」由香港游艇会主办，赛事分两日进行，将在维港以东海域进行3场赛事，预计有超过90艘不同级别的船只参赛。在此跟大家分享一下一些有关「春季帆船赛」的冷知识，根据历史记载，自1800年代起，本港便有帆船赛事在维港举行，而且当时已经有设立赛季，每年由帆船及赛艇联合出赛，以揭开序幕。

而「春季帆船赛」是香港游艇会最早期举办的赛事之一，起初赛事被称为「闭幕巡航」，后来改名为「闭幕帆船赛」，并在1985年再次改名为「春季帆船赛」。虽然主办单位难以确定第一次举办「闭幕巡航」的年份，但知道首届赛事早于1915年前，因此这个赛事至少有111年历史。

6至8月帆船赛季「唞暑」

本地的帆船赛季于每年9月开季，5月煞科，原因是本港夏天主要吹西南风，风势会较为微弱，未必适合进行长距离或大型赛事。因此，每年由6月至8月，帆船赛季都会「唞暑」，只余下逢星期五黄昏时段举行、较为轻松和短程的「黄昏系列帆船赛」。由于夏季风力较温和，反而对不少零经验的新手而言，是一个较适合入门学习的季节。下期将再跟大家分析不同人应该学哪一种船。

「帆」妹

一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]