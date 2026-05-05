专栏 运动医道｜再谈腰臀综合症
更新时间：10:00 2026-05-05 HKT
发布时间：10:00 2026-05-05 HKT
发布时间：10:00 2026-05-05 HKT
上期谈论过腰臀综合症理论，近期有一真实个案值得分享。两周前有一位50多岁、在港居住10多年的西方男士到诊，主诉右臀前方疼痛，行路时疼痛引致有跛行姿势，要用拐杖扶行，转身时痛增，有跌落地的感觉。
问诊时，近期没有明显的受伤史，没有新运动，喜欢以行路作运动，追问下记起三周前行路时差不多滑倒一下，幸平衡得力，没有跌倒。躺床检查时，髋关节前方髋屈肌有少少压痛，关节屈近90度就剧痛，内旋外旋也很痛，但奇怪的是，站着向后伸展以作拉伸前方的髋屈肌又不痛，肌力测试亦不痛。腰骨检查显示只是右2、3腰椎关节有轻微压痛，弯腰时，手指可以到小腿一半，提腿测试80度，仅有崩紧的感觉，应该不是椎间盘突出问题，因为太痛，骨科专科都推介照磁力共振（MRI）。
报告未出前，我们先要治疗痛楚。首先躺下，按压治疗右腰2、3下，起身行路立时见效，再以床上的屈髋运动，腰部左右摆动运动，再以超音波、干扰波消炎止痛，屈髋已经100度以上，行路痛减，但外旋内旋仍然未有进步，回家继续抱膝把髋关节尽力向心口屈起来，再加腰椎关节的治疗方案运动。
两日后覆诊，直行已经自由，不需拐杖，转弯仍然有少少痛。检查时，蹲下可以但仍然有可容忍的痛，躺下检查，屈髋可以到心口但少少痛，旋转仍然痛，继续按压腰部，痛楚即时减少。MRI报告证明没有骨裂，只是软性组织发炎，所以治疗方案可加重力度。
经过共3次治疗，虽然跑跳仍有少少痛，但行路转弯已经不痛，躺下检查只是内旋少少痛。再治疗一次，已经如计划回英国探亲。这个个案显示腰臀综合症的牵涉痛，如果不从腰这病原治疗出发，没有可能坐长途机回家乡探亲。
郭志坚
澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士
查询：[email protected]
最Hit