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专栏 苏哈仔｜卡斯米路何去何从

专家点睇
更新时间：12:00 2026-05-02 HKT
发布时间：12:00 2026-05-02 HKT

卡斯米路攻入今季英超第9球，还贡献20年一遇的神级防守数据，11次抢断、9次解围、赢出16次地面对抗，难怪奥脱福的球迷唱歌叫他留多一年，网民亦希望他改变决定。分开应该要好聚好散，加上又有穆罕默德沙拿作为「人板」，留下并非最佳选择，但如果找到一个两全其美的方法，是否可以考虑？
首先要厘定卡斯米路的定位，唔可以一周双赛是事实；亦唔适合踢攻守转换快速的比赛，白礼顿、般尼茅夫等对手可免则免；跑足90分钟都做唔到，留下就要处理好上面的问题，控制好出场时间。他身上有5个欧联冠军，而且欧联竞争力不及英超，今季板凳深度不足的纽卡素和从未踢出应有水准的热刺，都可以晋级淘汰赛，胖虎大可做欧战专员，主力踢欧联，加上本土杯赛任务，再摄些少强度较低的英超比赛，应该可以应付到。
而且卡斯米路最有可能的落脚地，就是美职国际迈亚密，与其季中加盟立即投入战场，不如留守红魔多半年，待欧联联赛阶段结束，到时才成为迈亚密一员。签半年，专注欧战，不过分消耗，卡斯米路和曼联不妨考虑一下。 苏伟业

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