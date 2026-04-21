专栏 桂神开波｜东岸强权上扬 西岸慎防爆冷

NBA季后赛首圈正如火如荼进行。综合目前形势，东岸传统强队预料稳操胜券，而西岸战况则暗藏爆冷危机。



东岸方面，活塞尽管首战不敌魔术，但只要射手卡迪根宁咸的队友寻回状态，凭借整体实力料能反胜。第二种子塞尔特人面对76人优势明显，主将泰顿状态大勇，反观76人核心安比饱受伤患困扰，塞尔特人有望五场内过关。至于纽约人，在谢伦般臣与唐斯带领下，实力凌驾鹰队，预计六场内可晋身次圈。阵容完整的骑士对阵兵微将寡的速龙，出线可以说是毫无悬念。



西岸赛事更具戏剧性。头号种子雷霆凭借密不透风的团队防守，预料能横扫过分依赖双核的太阳。第二种子系列赛中，马刺中锋云班耶马单场狂轰35分，展现惊人统治力，配合后卫迪艾朗霍斯，晋级马到功成。



另一厢，金块迎来约基治健康回归，整体发挥压倒木狼，料五战内分胜负。然而，湖人与火箭对决充满变数。湖人饱受伤兵之苦，若火箭主力中锋申京及时复出，绝对有机突围而出制造冷门。季后赛瞬息万变，球迷拭目以待。黄兴桂