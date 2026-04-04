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专栏 苏哈仔｜热刺换帅操作无人睇得明

专家点睇
更新时间：11:00 2026-04-04 HKT
发布时间：11:00 2026-04-04 HKT

热刺辞退杜陀，是意料中事。然而，他们找来迪沙比接手，开出一份长达5年的长约，给予冠绝整个英超的薪金，据报其合约内更没有降班条款，意味球会无论能否护级，都要支付拟定好的高薪。这个操作，相信无人会睇得明。
迪沙比上任后，例牌讲好荣幸之类，之后再表示会为热刺球迷带来悦目的进攻足球，再加一大堆未来远景，最后才返回现实指要在余下7轮抢分，留守英超。从上述的声明，他对踢法和风格比成绩更重视，要知道英超护级战从来唔系打技战术，而系打士气、打策略，迪沙比似乎对错焦。
他的确有英超经验，但之前教白礼顿未试过护级战，唔系完全啱用；热刺?￥ﾮﾶ无士气，需要一位父亲型的领队去团结球队，迪沙比却系火爆型教头；球队得7场时间去逃出生天，拣位战术风格简单易明的主帅最好，可是迪沙比的体系向来复杂难明；热刺今日唔知听日事，开份短约过埋今季，夏天才作长远计划是大路之选，岂料他们一开就开5年约。今季英超中途换帅最成功的球队曼联，在乱局下揾来旧将卡域克，成功平乱上正轨。热刺有哈利列纳、舒活、赖恩美臣，甚至乎荷杜可以选择，偏偏「众里寻他」揾来性格不合的迪沙比，球队近年不停做错决定，今次可能系最错的一次！ 苏伟业
 

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